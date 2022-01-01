"Фестиваль холода" пройдет в Тобольске на Масленицу

Тобольск готовится впервые принять "Фестиваль холода". Он пройдет на Масленицу с 04 по 06 марта 2022 года. Организаторами фестиваля стали администрация города и центр закаливания и плавания в холодной воде "АквАйСпорт-Тюмень".

Первые два дня фестиваль будет принимать курорт "Алемасова" (Тобольск, ул. Алемасовская, владение 2 "А", строение 1). В первый день состоится турнир по пейнтболу среди команд-городов участников фестиваля. Также начнутся областные соревнования по зимнему плаванию, в которых примут участие моржи со всего региона. В конце первого дня фестиваля состоится заплыв в проруби с факелами и церемония зажжения огня фестиваля.

Во второй день продолжатся соревнования моржей на дистанциях от 25 до 200 метров. Они станут отборочными к чемпионату мира по зимнему плаванию, который с 21 по 26 марта 2022 года примет Петрозаводск. Также состояится презентация экспериментальных нормативов боевой подготовки курсантов ТВВИКУ в ледяной воде: плавание в военной форме, в бронежилете, с оружием. Сейчас команда будущих офицеров тренируется на базе центра "АквАйСпорт-Тюмень".

В третий день, 06 марта, фестиваль переместится в центр Тобольска, на площадь возле Тобольского кремля. Здесь состоится концерт с участием творческих коллективов. В специально оборудованном бассейне пройдут показательные заплывы моржей с гирями. Любители исторической реконструкции представят сцены из истории покорения Сибири. Кроме того, состоится конкурс среди самых красивых девушек "Мисс "Фестиваль холода".