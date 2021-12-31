Как уберечь питомца от травм в новогоднюю ночь: советы тюменцам

Елочные украшения, салюты и новогодний стол – первые источники опасности.

Часто в праздник питомцы получают различные травмы из-за невнимательности хозяев. Источниками опасности для хвостатых друзей могут стать те вещи, которые людям приносят только радость.

– Наиболее частые гости ветклиник после Нового года – коты с мишурой в кишечнике. Реже бывают собаки. Поэтому, если в доме есть кошки - лучше не украшать елку мишурой и дождиком или вешать их под самый потолок, где питомец точно не достанет, – рассказала изданию "Тюменская область сегодня" ветеринар Ирина Кокшарова.

Животные могут полакомиться и иголками как натуральной, так и искусственной ели. Если кошка или собака съела дождик или мишуру, нужно сразу же ехать в клинику. Порой в таких случаях приходится даже оперировать животное. Не стоит надеяться, что инородное тело выйдет из кошки естественным путем и тем более пытаться ускорить процесс. Дождик вполне может собрать кишечник животного в гармошку. Порой орган уже не получается спасти и кошку приходится усыплять.

Опасны могут быть салюты. Так, например, собаки боятся громких звуков, и в панике убегая от хозяина, могут попасть под машину или потеряться. Поэтому в новогоднюю ночь лучше не брать их на улицу. В течение всех праздничных дней необходимо гулять с питомцами строго на поводке, чтобы не допустить таких инцидентов.

Не стоит также оставлять без присмотра праздничные столы и подкармливать питомцев человеческими лакомствами. После праздников животные поступают в ветлечебницы с рвотой, поносами и панкреатитами. Гостей тоже стоит предупредить, что собаку не нужно пичкать пирожками. Стоит убрать подальше и мусорные мешки с остатками пищи.