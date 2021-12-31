Восемь тысяч студентов посетили Студцентр Тюменской области в 2021 году

В Студенческом центре Тюменской области — открытом пространстве для студентов — в 2021 году прошло более 350 мероприятий, их посетили 8 тысяч студентов.

В Студенческом центре Тюменской области подвели итоги 2021 года: здесь прошло более 350 мероприятий от 92 студенческих сообществ региона. На площадке Студцентра молодые люди проводили собрания сообществ, мастер-классы, репетиции к фестивалям, разговорные и дискуссионные клубы, кинопоказы, игротеки и многое другое, сообщает Мегатюмень.

— Студцентр открыт для всех студентов Тюменской области, мы работаем без выходных! Здесь можно провести мероприятие или сделать домашнее задание в спокойной обстановке. Узнать расписание и забронировать пространство можно по телефону или через наши странички в социальных сетях, — рассказала Екатерина Козеева, руководитель Студенческого центра Тюменской области.

В новогодние праздники Студцентр начнет работу с 05 января. Провести мероприятие можно с 10:00 до 17:00. С 10 января пространство начнет работать в обычном режиме: по будням с 9:00 до 19:00, в выходные с 10:00 до 19:00.

Напомним, Студенческий центр Тюменской области — открытая площадка и свободное коммуникативное пространство для студентов вузов, колледжей и техникумов Тюменской области. Здесь проводятся собственные мероприятия, а также свои события могут провести студенческие сообщества. Помимо этого, Студцентр работает как коворкинг для учебы.