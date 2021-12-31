Музейщики Ялуторовска обеспечили землякам праздничное настроение

Сотрудники Ялуторовского музейного комплекса в предновогодние дни организовали для земляков и гостей города декабристов целый калейдоскоп интересных событий, гарантировавших всем участникам отличное праздничное настроение. В музее "Торговые ряды" во второй половине декабря посетителей ждали игровые программы. "Зимняя игротека" на интерактивной площадке "Острожек" приглашала ребят поиграть вместе с веселым снеговиком в зимние игры "Снежок в ложке", "Снегоходы", "берлога". А участники новогодней программы "Ирония судьбы или кто сидит в сугробе?" сообща искали пропавшую по дороге на праздник Бабу-Ягу.

По материалам Ялуторовского музейного комплекса, активные участники сопровождавших квест конкурсов, игр получили от музея подарки. Кроме того, "Торговые ряды" организовали и мастер-класс "Ах, карнавал!", где каждый мог легко сделать своими руками маску на новогодний маскарад. Порадовали любителей мастерить и другие музеи Ялуторовского комплекса. Историко-мемориальный музей пригласил на мастер-класс "Снежное кружево". В технике "рисование ватой" гости создавали панно с зимним пейзажем. А на занятии "Панно Фантазия" для изготовления мягкого панно на новогоднюю тему в ход пошла уже яркая акриловая пряжа. Музей "Дом природы" позвал ребят на новогодний квест "КВЕСТBOOMPARTY" с загадками, Дедом Морозом, путешествием в Елкин дом и подарками. Часть организованных музеями Ялуторовска событий проходила в дистанционном формате, но радости и веселья от этого было не меньше.