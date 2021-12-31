В новогодние каникулы тюменцев ждут премьеры спектаклей, сказки и мюзикл

Космическое шоу для детей от 6-ти лет "Приключения звездного Цирколёта" представит зрителям Тюменский театр кукол 07 января сценарист и режиссер-постановщик Антон Нестеренко. Его постановка наполнена интересными находками, кукольными трюками, яркими образами и световыми эффектами, сообщает ИА "Тюменская линия".

Гостей театра кукол 02 января ожидает новогодняя история о сказочных чудесах "Двенадцать месяцев". Артисты театра в органном зале Тюменской филармонии 04-06 января представят сказку "Снеговик-почтовик".

Тюменский большой драматический театр со 02 по 05 января приглашает тюменцев и гостей областной столицы на мюзикл "Сказки 1001 ночи".

Тобольский драматический театр им. П.П. Ершова 06 и 07 января подготовил для зрителей "Рождественскую историю" и "Почти рождественский рассказ". 08 и 09 января для юных театралов здесь покажут музыкальную сказку "Новогодние приключения Ёлки".

В Тобольском историко-архитектурном музее-заповеднике на каникулах можно пройти квесты "Поморозим по-зимнему" и "В поисках северного сияния".

Зрителям напоминают о действующих ограничениях, связанных с профилактикой ковида. Вход в учреждения только по QR-коду, паспорту, справке о перенесенном заболевании за полгода или медотвод.