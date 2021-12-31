Современный кинозал открылся в селе Бердюжье

23 декабря 2021 года в районном доме культуры села Бердюжье открыли кинозал "Премьера". Его оборудование позволяет демонстрировать ленты в формате 3D с объемным звуком. Теперь бердюжане смотрят новинки кинематографа на большом экране вместе со всей страной, сообщает Комсомольская правда-Тюмень.

Данный проект реализован в рамках национального проекта "Культура" при поддержке "Фонда кино". Бердюжский район стал одним из ста двадцати двух победителей федерального грантового конкурса.

"Уверена, эта уникальная атмосфера станет излюбленным местом для проведения семейного досуга, школьных каникул, а может быть даже и романтических свиданий. Выражаю благодарность администрации Бердюжского района и учреждению культуры "Премьера" за активную позицию. Со своей стороны мы всегда готовы поддерживать стремление муниципалитетов к участию в грантовых конкурсах" - отметила в приветственном слове директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

В день открытия в новом кинозале показали премьеру фильма "Ёлки 8", снятого в Тюменской области.