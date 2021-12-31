Как носить трикотаж стильно и современно в 2022 году, рассказали тюменцам

Трикотаж популярен в любой сезон, но особенно его актуальность возрастает зимой. В такую одежду приятно закутаться, в ней тепло и уютно. Как же эффектно выглядеть в своих любимых свитерах оверсайз? Сочетайте их с лёгкими платьями, юбками миди и, брюками и легинсами из экокожи, советует Мегатюмень. За счет разницы фактур образ будет смотреться современно и женственно. Из обуви выбирайте жокейские сапоги или грубые ботинки, челси или кроссовки. Максимум уюта дают трикотажные костюмы. Модные эксперты советуют носить стильные кардиганы в этом году на голое тело. Важно не застегивать нижние пуговицы. Если надеваете тонкие приталенные кардиганы – обязательно заправляйте. Под джемперы добавляйте футболки и рубашки, чтобы они выглядывали сверху и снизу. Трендовая формула: не слишком объёмный свитер с брюками в мужском стиле. Делаем акцент на талии – подзаправьте трикотаж. Под такой образ лучше всего подойдут кроссовки. Не бойтесь носить белые джинсы зимой. При этом трикотажный верх должен быть такого же цвета, что и обувь. С одеждой из трикотажа лучше всего носить трендовую обувь. Миксуйте разные стили. Например, лыжный свитер с молнией надевайте с пиджаком, женственные кардиганы подружите с кожаными брюками и грубыми ботинками. Экспериментируйте, чтобы выглядеть современно и неотразимо в Новом году.