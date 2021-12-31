Тюменская область заняла третье место в УФО по уровню зарплат у медицинских работников в госучреждениях

Показатели значительно превышают средние по России.

Тюменская область занимает третье место в Уральском федеральном округе по уровню средних зарплат у медицинских работников, уступая северным округам – ЯНАО и ХМАО-Югре. Показатели существенно превышают общероссийские. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата за январь-сентябрь 2021 года, с которыми ознакомился Вслух.ру.

По данным ведомства, средняя зарплата врачей и работников медицинских организаций с высшим образованием составляла 101 тыс. 324,7 рубля. Показатель по России – 89 тыс. 752 рубля.

В целом по стране средняя зарплата у работников среднего медицинского персонала составляет 45 тыс. 57,8 рубля. В Тюменской области – 51 тыс. 612 рублей.

Младший медицинский персонал, согласно данным Росстата, зарабатывает 49 тыс. 156,9 рубля, при том, что среднероссийская зарплата чуть выше 38 тыс. рублей.

Для расчета учитывались данные в госорганизациях федерального, регионального, муниципального уровней.

Напомним, что по данным Тюменьстата, в Тюменской области за январь-сентябрь 2021 года средняя зарплата составила 54 тыс. 524 рубля.