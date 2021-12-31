В муниципалитетах Тюменской области развивается "серебряное" волонтерство

В городских округах и муниципальных районах Тюменской области творчески подходит к организации досуга своих земляков пенсионного возраста. Учитывая их огромный жизненный опыт и активную позицию, в муниципалитетах широко распространяются волонтерские клубы, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Так, например, в Упоровском районе при местном Комплексном центре социального обслуживания населения прекрасно себя зарекомендовал проект "Каждому селу – маленький театр". Инициированный серебряным волонтером, разработанный совместно с администрацией Пятковского сельского поселения, районным советом ветеранов, проект стал участником "Аукциона добрых дел", по итогам которого получил финансовую поддержку.

Серебряные волонтеры-педагоги города Тобольска организовали программу репетиторства и помогают ребятам из многодетных семей и "неблагополучным" подросткам осваивать школьные науки. На территории Онохинского МО Тюменского района волонтеры инициировали "Возрождение забытых традиций" на базе созданной силами участниц клуба активного долголетия "Зыряночка" музейной комнаты "Русская изба". Активистки клуба уже не раз становились победителями и номинантами различных конкурсов, а также получили грантовую поддержку.

Медиапроект серебряных волонтеров Юргинского района - "Говорит и показывает Юрга волонтерская" - также развивается при грантовой поддержке. Волонтеры разрабатывают сценарии, снимают и монтируют видеоролики, в том числе социального, просветительского характера о своей деятельности. Их показывают в сельских домах культуры района, в группе сообщества в социальных сетях, а также на уличном экране. Для земляков, далеких от интернета, выпускается собственная газета "серебряных" волонтеров "Добровестник". Каждый из этих и многих других проектов приносит в жизнь тюменцев старшего поколения новые встречи, радость общения и новые эмоции.