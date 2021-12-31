В Тобольске состоится фестиваль "Пельменный съест"

На гастрономическом фестивале сварят 10 тысяч пельменей, мероприятие пройдет в Тобольске с 3 по 8 января 2022 года, сообщает городская администрация.

По информации ИА "Тюменская линия", кафе и рестораны города будут подавать пельмени всех видов по специальному меню в течение недели. На каждом кафе-участнике будет фирменная наклейка.

Закрытие фестиваля "Пельменный съест" пройдет на Базарной площади 07 января в 13:00. Здесь можно будет купить разные виды пельменей на ярмарке местных производителей, а кафе и рестораны сварят более 10 тыс. горячих пельменей.

Также гостей ждут конкурсы, забавы и соревнования по пельмень-керлингу. Скоморохи повеселят народ шутками, загадками и разыграют призы в лотерее.