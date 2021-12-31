Голышмановская центральная библиотека сделала подарок своим взрослым читателям на Новый год

Подарком стало произведение тюменского писателя Сергея Козлова "Романовы: преданность и предательство". По этому роману планируется снять полнометражный фильм и сериал. По одному экземпляру книги направили также во все шестнадцать сельских библиотек Голышмановского округа.

"Наши книжные фонды ежегодно обновляются", - отметила главный библиограф централизованной библиотечной системы Голышмановского округа Светлана Горбунова.

-Мы работаем по заявкам читателей, а также стараемся отслеживать новинки на сайтах книжных магазинов и издательств. Закупаем разнообразную литературу: по истории России, Великой Отечественной войне других локальных конфликтах. Например, в прошлом году муниципальные библиотеки получили произведение Юрия Матроскина "Афганистан – мой путь" - о полковом разведчике. Читатели читатели любят книги об артистах, музыкантах, писателях и поэтах. Конечно, приобретаем классическую художественную литературу. Пользуются спросом детективы, боевики и женские романы. Для детей закупаем литературу по школьным программам, познавательные издания, фантастику и детективы.

Всего за прошлый год в библиотеки округа поступило больше четырех тысяч книг, сообщает АиФ-Западная Сибирь.