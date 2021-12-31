В Ялуторовске для туристов подготовлена насыщенная новогодняя программа

Ялуторовск является одним из центров событийного туризм в Тюменской области, в особенности на период новогодних праздников. Какие именно мероприятия запланированы в городе изданию "Тюменская область сегодня" рассказали в пресс-службе администрации города.

Так, с 03 по 07 января 2022 года в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00 в Ялуторовском остроге по адресу Сретенская площадь, 1 состоится новогодний приключенческий квест-бродилка "Карачун VS Коляда: битва года в Берендеевом Царстве". Как уточнили в Ялуторовском остроге, для участия в мероприятии необходимы предварительные заявки, чтобы рассчитать число участников в соответствии с антиковидными правилами.

В Центральной городской библиотеке города по адресу ул. Новикова, 26/1 пройдет школа чародейства и волшебства "Хогвартс", куда приглашают гостей на "Бал волшебников".

Спортивные планы на январь в Ялуторовске тоже порадуют активных участников.

04 января в 10:30 будут лыжные гонки, посвященные декаде спорта и здоровья МАУ "СШ города Ялуторовска" в роще Декабристов. 05 января в

12:00 устроят волейбол на снегу МАУ "СШ города Ялуторовска" в с/к "Старт", затем 06 января в 10:00 пройдет мини-футбол на снегу МАУ "СШ города Ялуторовска" на уличной площадке с/к "Атлант", а затем 08-09 января

В 12:00 состоится хоккей на валенках МАУ "СШ города Ялуторовска"в с/к "Старт", - сообщили в пресс-службе администрации города.

Добавим, что для туристов и жителей города с конца декабря также работают ледовые городки Ялуторовска.