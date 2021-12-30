Итоги ОКБ №1: 3 150 высокотехнологичных операций в год и пересадка сердца

В 2021 году в хирургическом и терапевтическом стационарах Тюменской областной клинической больницы №1 получили помощь свыше 10 500 пациентов, проведено 13 000 операций. Около 350 000 человек получили консультации врачей в поликлинике. За год проведено более 3 150 высокотехнологичных вмешательств. Впервые в этом году специалисты Центра трансплантации органов и тканей человека ОКБ №1 сделана пересадка сердца. Итоги уходящего года в Областной клинической больницы №1 подвели на торжественной планерке.

Коллег поздравил главный врач больницы Сергей Ярцев:

В уходящем году, несмотря на трудности, связанные с пандемией, весь коллектив справился на "отлично". В непростых условиях ведется работа педиатрической службы, гематологического и гинекологического отделений, но это не влияет на качество оказываемой помощи. В этом году сотрудники хирургического подразделения освоили новые сложнейшие технологии. С удовлетворением можно сказать, что в практике мы используем экстракорпоральную мембранную оксигенацию. Кроме того, в 2021 году офтальмологическое отделение и дневной кардиологический стационар освоили новый для себя режим работы. Теперь пациенты госпитализируются меньше, чем на сутки.

Заслуги медицинского персонала ОКБ №1 оценены по достоинству. 16 специалистов удостоены федеральных и областных наград. Почетная грамота Министерства здравоохранения РФ вручена: Крашенинину Дмитрию – заведующему отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения, Борщеву Сергею – заведующему эндоскопическим отделением, Аникиной Екатерине – врачу-гематологу отделения гематологии и химиотерапии, Аппасовой Гюзель – медицинской сестре-анестезисту отделения анестезиологии-реанимации № 1, Лагутовой Елене – заместителю главного врача по организационно-методической работе, Савиных Ирине – заведующему отделом по контролю качества медицинской помощи, Дорониной Светлане – врачу отделения ультразвуковой и функциональной диагностики моноинфекционного госпиталя.

Благодарность министра здравоохранения РФ получили: Мухамедзянова Елена – врач отделения ультразвуковой и функциональной диагностики № 1, Скворцова Татьяна – анестезиолог-реаниматолог палаты реанимации и интенсивной терапии кардиологического отделения №1.

Также врачам были вручены почетные грамоты и благодарности от департамента здравоохранения Тюменской области, Тюменской областной думы, Тюменской городской думы, ТФОМС.

Назвали и имена победителей конкурса среди врачей и медсестер "Народное признание". Их определили пациенты, оставив благодарные отзывы. "Народными" пациенты назвали 10 врачей, 6 специалистов среднего и младшего медицинского персонала, 2 отделения. Коллектив ОКБ №1 каждый день делает все возможное для постоянного повышения качества медицинских услуг, их доступности, а также создания комфортной среды пребывания пациентов. Расширяется перечень оказываемых видов медицинской помощи, повышается ее качество, обновляется диагностическое и лечебное оборудование.