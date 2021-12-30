В Вагайском районе открыли новых ФАП

В селе Касьяново Вагайского района в одном здании с общеобразовательной школой открыли новый фельдшерско-акушерский пункт, это пилотный проект по совмещению, на очереди ещё два в других населённых пунктах, ", – рассказал главврач Областной больницы №9 Дмитрий Бойко.

"Очень хорошо, что рядом с детьми, через стену от школы, теперь всегда находится фельдшер, готовый в случае необходимости незамедлительно оказать медицинскую помощь", – отметил Бойко.

Раньше Касьяновский ФАП располагался в старом приспособленном бревенчатом здании. Новое строение соответствует всем стандартам, в нём есть холодное и горячее водоснабжение, централизованная канализация, интернет, IP-телефония.

В ФАПе оказывается первичная медицинская помощь населению численностью около 200 человек – и взрослым, и детям. Он оснащён всем необходимым оборудованием, включая аппарат ЭКГ и спирограф. В здании есть прививочный и процедурный кабинеты. Фельдшер – молодой специалист – теперь работает в комфортных условиях, да и пациентам приятно приходить в новое помещение.

На территории области действует региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения, в рамках реализации которой также осуществляется открытие новых фельдшерско-акушерских пунктов, капитальный ремонт структурных подразделений областных больниц и совершенствование технического оснащения медицинских организаций, сообщили депздраве ТО.