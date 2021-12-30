Сенаторы подарили новогоднее настроение пациентам противотуберкулезного диспансера

Елки во дворе и хирургическом отделении противотуберкулезного диспансера появились благодаря членам Совета Федерации от Тюменской области Дмитрию Горицкому и Павлу Тараканову.

Дмитрий Горицкий исполнил просьбу медработников Тюменского областного противотуберкулезного диспансера: благодаря сенатору во дворе диспансера появилась новогодняя елка.



В диспансере по традиции устраивают новогодний утренник для детей, которые находятся на длительном лечении туберкулезной инфекции. Вот и в этот раз здесь провожали уходящий год и встречали наступающий с музыкой, песнями, стихами, играми – их для ребят подготовили няни и медсестры.

Еще одна новогоднюю елку установили в хирургическом отделении диспансера: сенатор Павел Тараканов исполнил просьбу торакального хирурга Елены Шемеловой.

"Дети верят в чудеса, особенно в преддверии Нового года и Рождества, и в наших силах помочь их совершить и подарить ребятам праздничное настроение", – отметил Тараканов.

Еще один подарок диспансер получил от депутата Тюменской областной думы Сергея Романова: он подарил музыкальный центр.