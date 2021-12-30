Заболеваемость COVID-19 в Тюменской области снизилась на 3%

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Заболеваемость COVID-19 в Тюменской области продолжает снижаться, сообщила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Юлия Распопова на онлайн-заседании областного оперативного штаба.

В течение последних шести недель в Тюменской области недельный показатель заболеваемости COVID-19 снижался в среднем на 3%. За последнюю неделю показатель заболеваемости составил 132 на 100 тыс. населения.

Заболеваемость среди взрослых за последние семь дней снизилась на 3,2%. При этом в возрастных группах от 18 до 29 лет и от 30 до 49 лет количество заболевших увеличилось. Среди детей заболеваемость уменьшилась на 3,6%.