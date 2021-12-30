Александр Моор поставил задачу сохранить объемы тестирования на covid в новогодние праздники

12:30 30 декабря 2021
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Охват тестированием на COVID-19 за последнюю неделю составил 346,7 на 100 тыс. населения - выше, чем в среднем по стране,  сообщила  заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Юлия Распопова на онлайн-заседании областного оперативного штаба.

Губернатор Тюменской области Александр Моор поставил перед региональными органами здравоохранения задачу не снижать темпы тестирования в период новогодних праздников.

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