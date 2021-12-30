Самый большой каток открыли на набережной Тюмени

Каток под открытым небом на набережной Туры у мультицентра "Контора пароходства" торжественно открыли вечером в среду. Красочное и яркое открытие порадовало всех гостей. Детские творческие коллективы поочередно сменяли друг друга. Заглянули на праздник и Дед Мороз со Снегурочкой, и целый оркестр из "дедморобусов".

"Уверен, что "Тюмень каток" станет одним из главных центров притяжения для жителей и гостей нашего города", - отметил в посте в Instagram Руслан Кухарук.

На 1 800 квадратных метров льда одновременно могут отдыхать 200 человек. В сферическом шатре площадью 196 квадратных метров оборудованы пункт проката коньков и кафетерий.

Этой зимой в Тюмени можно кататься на коньках на 124 ледовых площадках. В городе работает 18 пунктов проката коньков и 12 пунктов проката лыж. На 175 спортивных площадках ведут работу 160 инструкторов по спорту.