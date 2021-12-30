Мировые судьи Тюменской области и сотрудники их аппарата поздравили детей дома-интерната в Успенке с Новым годом

Сотрудники Управления по обеспечению деятельности мировых судей в Тюменской области с новогодними подарками съездили в гости в детский психоневрологический дом-интернат в Успенку, где проживают 360 воспитанников в возрасте от трех лет и старше.

В качестве подарков сотрудники суда привезли планшет для обучения, телевизор, диван и, конечно же, игрушки и одежду. Дети в долгу не остались - вручили каждому гостю подарки, сделанные своими руками.

"Новогодняя благотворительная акция проводится ежегодно. В прошлом году поздравляли с новым годом маленьких жителей области в Борковском детском доме. Инициатива и организация этого хорошего дела принадлежит молодежному совету первичной профсоюзной организации Управления по обеспечению деятельности мировых судей в Тюменской области. В акции принимают участие коллективы всех судебных участков области", - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области в своем Telegram-канале.

Помимо этого, Управление к Новому году порадовало ребят из многодетных семей, чьи мамы трудятся на судебных участках мировых судей. Купили то, что было необходимо конкретно каждой семье: батут, ранцы для школы, планшет для обучения.