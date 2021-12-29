В Тюмени за год открыли девять детсадов и две школы

В 2021 году в Тюмени удалось открыть девять детских садов и две школы, каждая из которых рассчитана на 1200 детей, об этом в интервью телеканалу рассказал глава города Руслан Кухарук.

Шесть детсадов построено по заказу правительства Тюменской области в рамках нацпроекта "Демография". Два город купил у застройщиков новых микрорайонов. Ещё один большой детсад открыт после капитального ремонта, долгое время до этого здание использовалось не по назначению.

Школы открыты на углу улиц Менделеева–Зелинского и вторая – у новой застройки жилого района "Мыс". Эти два объекта планировались к открытию гораздо позже. Но уже 1 сентября ребята пошли в новые школы. Опережающими темпами идёт строительство школы № 30 на Московском тракте. Здесь уже проводятся внутренние отделочные работы. По контракту все работы должны быть завершены до середины следующего года, но, думаю, мы сможем запустить школу намного раньше", - рассказал глава города.