Тюменские центры вакцинации и поликлиники будут работать в новогодние каникулы

Жители и гости Тюмени в праздничные выходные смогут пройти процедуру вакцинации в мобильных пунктах Тюмени. Для желающих поставить прививки департамент здравоохранения опубликовал расписание работы пунктов.

Легкоатлетический манеж: 3–9 января с 8:00 до 20:00 (31 декабря и 1, 2 января - выходной)

ТРЦ "Кристалл": 2–9 января с 10:00 до 20:00 (1 января - выходной)

Центр "Тюмень-дзюдо": 5–6 января и 8-9 января с 8:00 до 20:00

ТРЦ "Премьер": 2–9 января с 10:00 до 20:00 (31 декабря и 1 января - выходной)

ТРЦ "Тюмень СитиМолл": 2–9 января с 10:00 до 20:00 (31 декабря и 1 января - выходной)

ТРЦ "Гудвин": 31 декабря и 1 января – с 9:00 до 14:00; 2–9 января с 10:00 до 20:00

ТРЦ "Панама": 2–9 января с 10:00 до 20:00 (1 января - выходной)

ТЦ "Алебашевский базар": 31 декабря с 9:00 до 15:00, 4–9 января с 9:00 до 20:00 (1-3 января – выходной)

ТЦ "Тюменский": 2–9 января с 10:00 до 20:00 (31 декабря и 1 января - выходной).

График работы городских поликлиник:

Амбулаторная помощь всех государственных медицинских учреждений Тюменской области с 31 декабря по 10 января будет оказываться в обычном режиме, в новогодние каникулы - в соответствии с утвержденным графиком.

30 декабря, 1, 2, 7, 9 января прием пациентов будут вести дежурные врачи с 8:00 до 16:00, также будут работать перевязочные и процедурные кабинеты;

3, 4, 5, 6, 8 января дежурные врачи, перевязочные и процедурные кабинеты, диагностические службы, врачи-специалисты работают с 8:00 до 18:00.

📍Травматологическая поликлиника ГБУЗ ТО "ОКБ №2" будет работать с 3 по 6 января, 8 января с 8:00 до 16:00.

Стоматологическая помощь в амбулаторных условиях будет оказываться 3 и 6 января с 8:00 до 16:00.

📍По онкологическому профилю амбулаторная медицинская помощь будет оказываться в ГАУЗ ТО МКМЦ "Медицинский город", а также в центрах амбулаторной онкологической помощи на базах областных больниц №3 Тобольска, №4 Ишима, №11 поселка Голышманово и №12 Заводоуковска 3, 4, 5 и 6 января с 8:00 до 16:00.

📍По физиатрическому профилю амбулаторная медицинская помощь будет оказываться специалистами ГБУЗ ТО "Областной клинический физиологический центр" 3 и 6 января с 8:00 до 16:00.

📍Пациентам с ВИЧ-инфекцией амбулаторная медицинская помощь будет оказываться специалистами ГБУЗ ТО "Центр профилактики и борьбы со СПИД" 3 и 5 января с 8:00 до 16:00.

📍Пациентам с кожными и венерическими заболеваниями амбулаторная медицинская помощь будет оказываться специалистами ГАУЗ ТО "Областной кожно-венерологический диспансер" 3 и 6 января с 8:00 до 16:00.

📍По наркологическому профилю амбулаторная медицинская помощь будет оказываться специалистами ГБУЗ ТО "Областной наркологический диспансер" 3, 6 и 8 января с 9:00 до 16:00.

📍По психиатрическому профилю амбулаторная медицинская помощь будет оказываться специалистами ГБУЗ ТО "Областная психиатрическая больница" 4 и 8 января с 8:00 до 16:00.

📍На базе областной клинической больницы №1 амбулаторная медицинская помощь будет оказываться:

4, 5, 6 и 9 января с 8:00 до 16:00 (консультативная поликлиника №1);

4, 6 и 9 января с 8:00 до 16:00 (консультативная поликлиника №2);

5 и 8 января с с 8:00 до 16:00.(детский консультативно-диагностический центр).

📍Областная станция переливания крови будет работать 4, 5 и 8 января с с 8:00 до 13:00.

❗Экстренная и неотложная медицинской помощь, в том числе и по стоматологическому профилю, оказывается в круглосуточном режиме.