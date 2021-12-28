Более половины жителей Тюменской области прошли вакцинацию от гриппа

В регионе прививки от гриппа поставили более 820 тысяч человек (53,2% от всего населения), в том числе более 251 тысячи детей (68 % от численности детского населения).
В этом году на территории региона чаще всего при мониторинге регистрируются вирусы гриппа А (H3N2).
В Роспотребнадзоре напоминают, что для профилактики респираторных инфекций нужно носить защитные маски, чаще мыть руки и использовать дезсредства и соблюдать социальную дистанцию. После контактов с вероятно больными нужно умыть лицо и руки, прополоскать горло и промыть нос солевым изотоническим раствором или питьевой водой, не забыть про глаза, заменить маску. При появлении первых признаков заболевания не занимайтесь самолечением, обращайтесь к врачу.
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