Заболеваемость ОРВИ в Тюменской области превышает эпидпорог на 45,8%

На минувшей неделе жители Тюменской области еще на 10% чаще стали заражаться ОРВИ и гриппом региона ОРВИ и гриппом - заболеваемость превысила на 45,8% недельный эпидпорог. Заболеваемость детского населения (0-14 лет) выросла на 2,2 %.

Согласно мониторинга циркуляции вирусов ОРВИ и гриппа на прошлой неделе зарегистрированы вирусы гриппа А (H3N2), а также вирусы не гриппозной этиологии, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.