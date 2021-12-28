Заболеваемость ОРВИ в Тюменской области превышает эпидпорог на 45,8%

15:58 28 декабря 2021
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На минувшей неделе жители Тюменской области еще на 10% чаще стали заражаться ОРВИ и гриппом региона ОРВИ и гриппом - заболеваемость превысила на 45,8% недельный эпидпорог. Заболеваемость детского населения (0-14 лет) выросла на 2,2 %.

Согласно мониторинга циркуляции вирусов ОРВИ и гриппа на прошлой неделе зарегистрированы вирусы гриппа А (H3N2), а также вирусы не гриппозной этиологии, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

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