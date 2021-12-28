Активные участники тюменского проекта "Я решаю!" могут получить в подарок билеты на спектакль

"Радио 7" приглашает участников портала опросов "Я решаю!", у которых более тысяч баллов, на спектакль "Полночь в саду добра и зла… Вместе навсегда". Концерт состоится 6 января 2022 года в зале Тюменской филармонии, сообщается на сайте администрации города.

Этот мультиформатный спектакль – авторское прочтение произведения Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Идея и воплощение проекта принадлежат главному балетмейстеру Государственного ансамбля народного танца "Зори Тюмени" Валерию Арцеру.

Чтобы получить билеты, нужно до 17 часов 29 декабря этого года пользователь должен отправить на электронный адрес модераторов портала (cmi@tyumen-city.ru) письмо с уведомлением, что он желает получить приглашение. В сообщении нужно написать ФИО, адрес почты, указанные при регистрации на портале, сделать и прикрепить к письму скан/фото аккаунта с количеством баллов и ждать ответа от модераторов по электронной почте.