В домах многодетных Тюмени установили 920 дымоизвещателей

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Мотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Тюмени совместно с представителем Тюменского областного отделения Общероссийской общественной организации "Всероссийское добровольное пожарное общество" продолжают посещать жилой частный сектор города.

Они проводят в многодетных семьях инструктажи по соблюдению требований пожарной безопасности в быту. По словам начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Тюмени Николая Черкасова, защита детей от пожаров является приоритетной задачей органов федерального государственного пожарного надзора.

Всего в этом году посещено более 5000 многодетных семей, обучено мерам пожарной безопасности более 17000 проживающих. Установлено в местах проживания многодетных семей 920 автономных дымовых пожарных извещателей, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.