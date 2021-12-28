Полтысячи тюменских школьников участвуют в проекте НОЦ

Более 500 школьников из городов Тюменской области присоединились к проекту "Тюмень 500" в рамках работы Научно-образовательного центра. Они прошли образовательные тренинги, посвященные изучению проектной деятельности и развитию креативности. Много внимания было уделено разработке проектов в сфере экологии, работе в нефтегазовой отрасли, биологической безопасности и трекам индивидуального развития. Сегодня, 27 декабря, проходит завершающая образовательная встреча на базе школы №70.

Проект "Тюмень 500" посвящен созданию проектов, приуроченным к 500-летию Тюмени. Современные школьники – его ключевые участники, потому что во многом именно от них зависит жизнь города в 2086 году. На лекциях, в группах они ищут ответы на вопросы: как преобразится Тюмень за 65 лет, что изменится в системах образования, здравоохранения, сельского хозяйства, какие профессии будут востребованы и что необходимо делать сейчас, чтобы в будущем прийти к таким результатам? В совместных обсуждениях рождаются интересные проекты.

Руководитель регионального центра "Новое поколение" Татьяна Вешкурцева:

Сегодняшние школьники – будущие инженеры, айтишники, агрономы и другие профессионалы. Если сейчас с ними делать стратегические шаги в этом отношении, то через годы наш город может стать одним из мировых лидеров в сфере образования и не только. В рамках проекта НОЦ это развитие возможно, и мы приглашаем к участию тех, кому важно собственное будущее и будущее его родного города и региона.

С 29 ноября по 27 декабря в рамках "Тюмень 500" в школах Тюмени, Тобольска, Ишима, Ялуторовска и Заводоуковска проходили стратегические сессии по проектной деятельности. Опытные эксперты вместе с кураторами рассказывали о том, как правильно разрабатывать проекты, собирать команды для реализации и приходить к результатам.

Участница проекта Виктория Прибыткова:

Очень многое из того, чем делились лекторы, я не знала. Во-первых, нас научили правильно формулировать цели, задачи, видеть проект сквозь время, предполагать его пути развития и, соответственно, учитывать это в его описательной части. И, во-вторых, рассказали о возможности участия в грантовых конкурсах, которые могут стать хорошей поддержкой для реализации идей.

Проект "Тюмень 500" реализуется центром "Новое поколение" в рамках работы НОЦ – Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра в рамках приоритетного национального проекта "Наука". В сфере ключевых интересов НОЦ в Тюменской области 4 направления: а) Арктика (ресурсы и качество окружающей среды), б) нефть и газ (цифровая трансформация индустрии), в) биологическая безопасность человека, животных и растений и г) Laboratory for Thinking, Communication & Sense (образование, индивидуальные траектории).