Ненужные вещи тюменцы могут отдать организаторам акции "Будь осознанным"

С 28 декабря до 10 января в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр.1) в специальный куб-контейнер можно будет сдать ненужные вещи в хорошем состоянии, которые передадут в социальный магазин. Среди участников акции разыграют сертификаты на OZON.

Тюменский Медиацентр и молодежный информационный портал Moi-portal.ru предлагают встретить Новый год налегке с акцией "Будь осознанным". Любой желающий до 10 января может сдать в куб ненужные вещи в хорошем состоянии. Это может быть одежда и обувь, игрушки, канцелярия, книги, постельное белье и полотенца. После окончания акции все вещи передадут в социальный магазин "Лаффка".

Участники акции могут выиграть сертификаты на покупки в интернет-магазине OZON. Для этого необходимо сделать фото или видео рядом с кубом и выложить в сторис Instagram с хэштегом #будьсобой2022 и отметкой аккаунта @mediacentr72. Победителей определят с помощью рандомайзера. Результаты розыгрыша объявят 31 декабря в аккаунте Медиацентра в Инстаграм.

Руководитель Медиацентра молодежной политики Тюменской области Валерия Иванова: