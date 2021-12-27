Скульптор из Тюмени получил Гран-при фестиваля-конкурса Фестиваля ледовых скульптур в Подольске

Скульптура Александра Скареднова из Тюмени украсила ледовый городок Подольска и принесла автору гран-при II Фестиваля-конкурса ледяных скульптур "Сказки планеты Земля", сообщает пресс-служба администрации Подольска.

Над созданием хрупких ледовых шедевров для подольского ледового городка трудились лучшие скульпторы России, приехавшие из разных уголков страны — от Калининграда до Якутии. В течение нескольких дней мастера с помощью подручных инструментов вырезали из бесформенных ледяных глыб оригинальные трехметровые композиции.

25 декабря пришедших на праздничное открытие новогодней площадки гостей встречали образы героев сказок народов мира — Кот в сапогах из произведения Шарля Перро, композиция "Добрыня Никитич и Змей Горыныч" из русской народной сказки, фигура Мухи-Цокотухи из сказки Корнея Чуковского, композиция из чувашского фольклорного произведения "Девушка на Луне" и другие.