Уральский полпред помог мальчику стать летчиком

Миша с четырех лет влюблен в авиацию и хочет быть летчиком, стать ближе к мечте ему помог полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, узнав о мальчике и его увлечении из открытки с "Ёлки желаний".

"К исполнению желания Михаила подключились аэропорт "Кольцово" и авиакомпания "Уральские авиалинии". Мальчику, его сестренке и родителям показали авиационно-технический центр, где обслуживают самолёты, и разрешили посидеть за штурвалом совершенно нового воздушного судна выпуска 2021 года", - сообщили в полпредстве.

"Моя мечта - стать лётчиком. Спасибо Деду Морозу!" - сказал Михаил. Елена Лянка, мама мальчика, рассказала, что авиатематикой сын увлекается с четырёх лет.

Открывая акцию "Ёлка желаний" в УрФО, полпред снял с дерева три шара с желаниями. Помимо мечты Михаила, в ближайшие дни он исполнит ещё две просьбы юных жителей федерального округа.

Акция "Елка желаний" организована благотворительным проектом "Мечтай со мной", проводится с 2014 года. Осенью 2018 года проект вошёл в президентскую платформу "Россия — страна возможностей" и приобрёл статус всероссийского. Проект проходит при поддержке Президента России Владимира Путина. Исполнить мечту ребенка или пожилого человека, нуждающихся в помощи, может любой желающий, выбрав её на сайте акции елкажеланий.рф.