"Градостроитель" переходит к реабилитации посткоронавирусных пациентов

Реабилитационный центр "Градостроитель" в связи с улучшением эпидситуации и сокращением количества тяжёлых пациентов с COVID-19, которым требовалось стационарное лечение, с 27 декабря возвращается к своей основной деятельности в качестве лечебно-реабилитационного центра.

Под реабилитацию отведено 200 коек для пациентов, которые нуждаются в реабилитации после заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы, а также соматических заболеваний, в число которых входят кардиологические, онкологические и пульмонологические. Почти половина коек - для перенёсших коронавирус.

"На данный момент имеет особую актуальность реабилитация пациентов, которые перенесли вирусную пневмонию, обусловленную COVID-19. Очень большое количество пациентов имеют остаточные явления в виде астении, выраженной слабости, церебрастенического синдрома, вестибулопатии, полинейропатии и, конечно же, дыхательной недостаточности. И в связи с этим мы разворачиваем самое большое количество коек – 90 штук – для пациентов данного профиля", - сообщила главный врач "Градостроителя" Людмила Барсукова.

В депздраве напоминают, что индивидуальная программа реабилитации определяется на амбулаторном уровне: установить показания и дать направление смогут в поликлинике по месту прикрепления.