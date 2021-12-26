Клещи могут быть угрозой для тюменских собаководов даже зимой

Собаководы сообщают о присасывании клещей даже в холодное время года. Поэтому ветеринары советуют обрабатывать собак даже зимой, ведь кровососущие насекомые могут вызывать у них пироплазмоз – опасное и даже смертельное заболевание.

"Собаки, живущие в уличных будках, обычно имеют подстилку из сена. А сено, как мы знаем, собирают летом, в сезон активности клещей. Под телом пса клещ может отогреться и укусить собаку. Также известны случаи, когда в городе собаки ловили клещей на участках под теплотрассами, где бывает достаточно теплая земля и тает снег" – поделилась опытом собаковод Ирина Синягина.

Ветеринар Ольга Алентьева не отрицает, что собака действительно может принести на себе клеща и зимой. Поэтому, если есть такие подозрения, лучше обрабатывать животное от клещей теми же препаратами, что и летом – каплями на холку, таблетками, специальными ошейниками, пишет "Тюменская область сегодня".

"Клещи являются переносчиками многих заболеваний, в числе которых пироплазмоз. Это заболевание, при котором паразиты (бабезии) размножаются и разрушают красные кровяные тела – эритроциты. От момента укуса клеща до первых симптомов может пройти от суток до двух недель. Диагноз может поставить только врач на основании анализа крови. К сожалению, пироплазмоз может привезти к гибели особи", – добавила ветеринар.