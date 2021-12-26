Ишимские музеи приглашают на новогодние мероприятия

Фото: Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова

Сотрудники Ишимского музейного комплекса им. П.П. Ершова готовят для жителей и гостей города новогодние программы. Гостей ждут спектакли, выставки для разных возрастов.

Как сообщили в учреждении, 26 декабря артисты театра кукол "Кот учёный" покажут в музее Ершова спектакль "Приключения Настеньки в новогоднем лесу". 27 декабря музей "Городская управа" приглашает на иллюстрированный спектакль "Двенадцать месяцев". Известную сказку С. Я. Маршака будет сопровождать "живая" музыка И. С. Баха, А.Вивальди, А. Иванова-Крамского в исполнении Михаила Соломенцева. В спектакле используется техника live-paint ("живое рисование") и художественное слово.

Взрослые в декабре-январе могут побывать на выставке "Чудеса под микроскопом", где представлены работы Анатолия Коненко, который создает уникальные микрокомпозиции. Для наглядности его работы представлены в масштабном сравнении с насекомыми, зернышками или волосинками. Мастер представлял ранее свои работы на персональных выставках в разных уголках России, а также в Китае, Германии, Франции, Чехии, Испании, Японии, США. Среди экспонатов в ишимском музее "Городская управа" есть также более 100 миниатюрных книг.