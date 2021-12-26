Кандидатов в Студенческий совет Тюменской области ждут дебаты и выборы

Регистрация кандидатов на выборы в Студсовет Тюменской области завершилась. Участники пройдут онлайн-собеседования и будут решать кейсы о студенческих проблемах. Затем определятся финалисты, которые выступят на теледебатах и примут участие в онлайн-голосовании.

В первый этап попали 90 студентов из вузов, техникумов и колледжей из Тюмени, Тобольска, Ишима, Ялуторовска, Заводоуковска и Голышманово. Молодые люди уже записали видео о своих планах по изменению студенческой среды области. Затем они расскажут о себе и своей деятельности в учебном заведении, а также ответят на вопросы экспертов в сфере молодежной политики. Затем в мини-группах кандидаты будут решать ситуативные задачи на студенческую тематику. Они могут быть связаны с защитой прав студентов, принятием решения в кризисной или конфликтной ситуации.

По итогам онлайн-собеседований в финал проекта пройдут 30 студентов. Они станут участниками теледебатов и студенческого онлайн-голосования. Состав Студсовета-2022 определят на финальных этапах в январе 2022 года, пишет Moi-portal.ru.

"На этапе решения кейса нам досталась правовая ситуация, где нужно было помочь студенту-второкурснику решить вопрос с общежитием. Мы с командой практически сразу же смогли найти совместное решение проблемы", — рассказала о конкурсном этапе студентка ТюмГМУ и кандидат в Студсовет Тюменской области Ксения Трунова.