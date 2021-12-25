Тюменские первокурсники смогут получать полезную информацию через Telegram-бота

В Тюменской области создали Telegram-бот для студентов-первокурсников. Он поможет подписчикам в интерактивном формате познакомиться с регионом, начать свой творческий и профессиональный путь.

Задания и вопросы в боте связаны с известными тюменскими проектами, молодежными пространствами и историей региона. Участники игры могут разгадать ребусы и шифры, вставить пропущенные слова в цитаты, проходить лабиринты и отвечать на вопросы.

"Telegram-бот дает возможность первокурсникам вузов и ссузов узнать, где проводить время и находить друзей, получать знания, эмоции. Каждый участник определит для себя приоритетную сферу интересов для развития и построения карьеры в Тюменской области", – поделилась социальный продюсер и руководитель проекта "В коллабе с регионом" Мария Федоренко.

За правильные ответы участники получат виртуальную валюту — баллы, которые можно будет обменять на призы: билеты в кино, сертификат на обучение в автошколе, мобильные гаджеты, мерч с символикой Тюменской области.

"Некоторые вопросы от бота кажутся достаточно легкими, а над некоторыми приходится повозиться. Ищу ответы в интернете, изучаю историю региона. Узнала много интересных фактов о Тюменской области, с которыми раньше не была знакома. Просто отвечая на вопросы о городе, смогла выиграть билет на офлайн-концерт Драгни в Тюмени", – поделилась первокурсница Школы перспективных исследований ТюмГУ Розалия Набиуллина.

Самые эрудированные участники уже сейчас могут принять участие в тестовой настольной офлайн-игре. Условие для участия только одно – быть первокурсником. В следующем году команда спецофиса молодежной политики Тюменской области планирует запустить серию офлайн-игр "В коллабе с регионом" в вузах и сузах города и на площадках молодежных пространств региона. Параллельно с этим будет продолжаться и работа Telegram-бота, пишет "Тюменская область сегодня".