Для социально-активных тюменских школьников организовали зимнюю смену в лагере

Зимнюю многопрофильную смену для одаренных тюменских детей провели в оздоровительно-образовательном центре "Энергетик". Ее участниками стали более 60 учеников -11 классов, юные добровольцы.

Смену посетили члены добровольческих команд тюменских школ № 48, 22, 7, 69, гимназий № 5 и 21. Они стали самыми результативными участниками акций и мероприятий социальной и профилактической направленности, лучшими на конкурсе социальных молодежных инициатив "Сильные духом".

Начальник отдела воспитания и социализации ИМЦ г. Тюмени Наталья Кузнецова рассказала, что летние и зимние образовательные смены для талантливых тюменских школьников проводятся уже около 20 лет. Раньше они имели интеллектуальную направленность, то есть ее участниками становились победители и призеры интеллектуальных состязаний и предметных олимпиад. В этом году зимняя многопрофильная смена впервые собрала социально-активных школьников в рамках федерального проекта "Социальная активность" национального проекта "Образование".

В течение смены ребята под руководством опытных наставников изучали и обсуждали актуальную для подрастающего поколения тему о влиянии информации на разные аспекты жизни человека, нравственное, психическое и физическое здоровье. Мероприятия, разработанные в ходе проектной деятельности по теме "Влияние информации на здоровье человека", добровольческие команды смогут реализовать в своих образовательных учреждениях в 2022 году, пишет "АиФ - Западная Сибирь".