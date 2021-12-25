Руслан Кухарук помог Деду Морозу исполнить мечты трёх маленьких тюменцев

Глава Тюмени Руслан Кухарук принял участие в общероссийской благотворительной акции "Ёлка желаний", исполнив предновогодние мечты трёх детей.

Акция по исполнению желаний детей, которые нуждаются в помощи, стала хорошей традицией, в которой участвуют различные организации и жители страны. "Каждый желающий может помочь детям дотянуться до мечты. Вот и я решил поработать помощником Деда Мороза и исполнить желания трех ребятишек", - прокомментировал участие в акции Руслан Кухарук в Instagram, добавив, что подарки дети получат до Нового года.

Глава города отметил, что акция с каждый годом становится все масштабнее, находя отклики в сердцах тюменцев, и поблагодарил всех неравнодушных жителей города, которым небезразличны просьбы детей.