Тюмень в Совете обучающихся при Минобрнауки будет представлять волонтёр-медик

В Совете обучающихся при Минобрнауки РФ Тюменскую область представит студентка Тюменского ГМУ Наталья Бородина – активист ВОД "Волонтеры-медики".

Совет обучающихся при Министерстве науки и высшего образования РФ создан впервые. В избранном на сегодняшний день составе объединение будет работать два года. В Совет вошли обучающиеся всех регионов России, по одному студенту от каждого.

Наталья Бородина – лидер и активист, является координатором направления "Обучение первой помощи и сопровождение мероприятий" регионального отделения Всероссийской общественной организации "Волонтеры-медики", заместителем регионального координатора ВОД "Волонтеры-медики" в Тюменской области. Она – активный донор, не раз принимала участие в региональных и федеральных проектах и выигрывала гранты для реализации собственных.

"Я рада, что буду представлять в этом Совете нашу область. Думаю, это хорошая перспектива развития молодёжной политики. Совершенствование системы, проработка слабых мест, создание чего-то нового – этим будем заниматься в рамках Совета, поддерживать и улучшать положение дел в регионе и стране. Это классный опыт, тем более, когда ты взаимодействуешь с коллегами из других городов, и вы можете обменяться опытом. Я вижу в этом только плюсы", – рассказала студентка.

Первое заседание Совета состоится 27 декабря с участием Министра науки и высшего образования Российской Федерации Валерия Фалькова.