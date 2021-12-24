В сельскую больницу закупили новый операционный стол

Новый операционный механо-электрический стол получили хирурги Областной больницы №15 в рамках национального проекта "Здравоохранение".

"Менять положение стола и, следовательно, положение пациента во время операции можно как вручную, так и с пульта. Это особенно важно теперь, когда мы стали выполнять значительное количество эндоскопических малоинвазивных вмешательств, – рассказывает заведующий хирургическим отделением Вадим Мухин. – Подняв или опустив пациента даже на несколько сантиметров, мы можем получить лучший доступ и лучший обзор камеры эндоскопа".

Кроме того, по словам Вадима Мухина, большую роль играет так называемый почечный валик – специальный подъемник для приподнимания поверхности стола в области почек. Он облегчит проведение лапароскопических операций на желчном пузыре, которых за этот год нижнетавдинские хирурги выполнили уже 14. Напомним, прежде такой вид малоинвазивных вмешательств был жителям района недоступен, приходилось ездить в Тюмень.

На этой неделе хирурги ОБ №15 воспользовались новым операционным столом, первой пациенткой стала десятилетняя девочка, нуждавшаяся в экстренной аппендэктомии. Ей было выполнено эндоскопическое удаление аппендикса, которое стало для ОБ №15 десятой подобной манипуляцией за этот год. Юная пациентка чувствует себя хорошо и скоро отправится домой.

Также в нижнетавдинскую областную больницу прибыли два медицинских стерилизатора и четыре десятка шкафов для хранения лекарственных препаратов, все это будет использоваться как в стационаре, так и в режимных кабинетах поликлиники и амбулаторий.