Тюменские дети со СМА получают помощь из фонда "Круг добра"

В Тюменской области все дети со спинальной мышечной атрофией обеспечиваются патогенетическим лечением – лекарственными препаратами Нусинерсен, Рисдиплам, Золгенсма за счет средств Фонда поддержки детей "Круг добра", сообщили в региональном депздраве.

"В регионе проводится активная работа по подготовке медицинской документации для направления в Фонд с целью обеспечения вновь выявленных пациентов со спинальной мышечной атрофией дорогостоящими лекарственными препаратами за счет средств Фонда. На сегодня уже 19 таких детей получают лечение, еще один ребенок на стадии назначения патогенетической терапии, как только будет определен лекарственный препарат, заявка и документы ребенка будут направлены в Фонд", -говорится в сообщении депздрава.

Тактика лечения любых пациентов, в том числе больных СМА, определяется лечащим врачом самого пациента. В ряде случаев назначение лекарственных препаратов осуществляется врачебной комиссией медицинской организации, наблюдающей пациента.

Лечение любого заболевания, в том числе и СМА, бывает патогенетическим и симптоматическим. Симптоматическое лечение получают все пациенты со СМА, патогенетическое – те, которые имеют показания для его назначения", - сообщили в пресс-службе в депздава.

Большинство взрослых пациентов со СМА отмечают, что при занятии спортивной медициной и при регулярных массажах заболевание менее прогрессирует. Таким пациентам, с учетом оценки состояния лечащим врачом, назначаются и проводятся реабилитационные мероприятия (врачебная физкультура, массажи, плавания с медицинским инструктором и пр.).