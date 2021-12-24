В Тюмени по жалобе в соцсетях выполнили теплоизоляцию труб в многоквартирном доме

Тюменец в соцсетях пожаловался на коммунальные проблемы в доме, ЦУР Тюменской области оперативно зафиксировал жалобу. В ходе совместной работы Центра управления регионом и Администрации города Тюмени проблема была решена. 20 декабря рабочие провели теплоизоляцию труб по адресу: проезд Шаимский, 14а.

В городское сообщество Тюмени ВКонтакте поступило сообщение жителя с жалобой на тепловую изоляцию трубопровода. Мужчина прислал фотографию, на которой видно, что укрывающее полотно труб износилось с течением времени и требует замены. "Дети балуются, на этих горячих трубах плавят снег", — написал житель и призвал к решению данной проблемы. В комментариях жителю сообщили, что данные сооружения принадлежат АО "Автотеплотехник", и в настоящее время изоляция на данной сети восстановлена.