Руслан Кухарук: В 2022 году работа квартальных будет усилена!

Глава администрации Тюмени Руслан Кухарук провел итоговое совещание со специалистами, отвечающими за благоустройство в Тюмени и вручил им благодарственные письма, проинформировав о грядущих изменениях в институте квартальных.

В своем инстаграмме Кухарук отметил: "В 2022 году мы намерены усилить их работу! Имущественных комплексов станет больше, а штат квартальных увеличится на 14 человек. Мы будем повышать их квалификацию, рассматривать их предложения, как можно оцифровать процессы... Все эти изменения направлены на то, чтобы в Тюмени еще эффективнее выполнялись программы по благоустройству, но главное, благодаря новым технологиям квартальные станут еще ближе к жителям, что позволит на качественно новом уровне и более оперативно решать городские проблемы".

Глава подчеркнул, что за 14 лет работы институт квартальных успешно зарекомендовал себя, доказав эффективность и необходимость. За эти годы был накоплен колоссальный опыт, сформирована нормативная база, отработана административная практика. Опыт Тюмени тиражируется в других городах.

"Функционал квартального огромен. Сегодня он не только посредник между исполнительной властью и жителями города, но и специалист, который играет огромную роль в создании комфортной городской среды", - считает он.

Ежедневно квартальный обязан реагировать на нарушения правил благоустройства: выявлять брошенный автотранспорт, свалки мусора, снежные завалы, несанкционированную рекламу. На вверенной ему территории он выявляет подтопления и работает по профилактике пожаров, принимая соответствующие меры. Это квартальные фиксируют правонарушения, устанавливают нарушителя и привлекают его к ответственности, а самое главное – решают проблему, которая есть у жителя.

"Ежедневно эти специалисты отрабатывают сообщения, поступающие от горожан на портал "Тюмень – наш дом" и через социальные сети, в нынешнем году их поступило почти 9 тысяч. Это говорит о неравнодушии жителей нашего города к благоустройству. И, что важно для нас, более 85% сообщений решаются положительно!", - отметил Руслан Кузхарук