Тобольск 2022 год объявил годом Данилы Чулкова и собирается установить воеводе памятник

Фото - https://тобольскрешает.рф

В Тобольске 2022 год объявлен годом Данилы Чулкова – основателя города. Чтобы увековечить память воеводы, в городе планируют установить посвященную основанию города Тобольска скульптуру, где именно - голосованием решат горожане.

Данила Чулков - воевода русского царя Ивана Грозного, воин и государев человек, продолжатель дела Ермака. Многие тоболяки с именем первостроителя сибирской столицы незнакомы, поэтому надо приложить все усилия для его популяризации, считает кандидат исторических наук, преподаватель цикловой методической комиссии индустрии гостеприимства Тобольского педагогического института Евгений Панишев.

Участие в рейтинговом голосовании за место установки скульптурной композиции Даниле Чулкову проходит до 14 января на сайте тобольскрешает.рф. Члены исторического совета предложили два варианта: в Нижнем посаде на берегу реки Курдюмка установить скульптуры Данилы Чулкова и ладьи или же в посаде у реки поставить только ладью, а воеводу - возле гостиницы "Сибирь".

Уходящий год в в Тобольске был годом Семена Ремезова. В честь него горожане назвали новый аэропорт, открытые которого стало большим событием для Тобольска, Тюменской области и российской авиации.