Тюменцам с уличных экранов напомнят, что нужно беречь себя

В преддверии Нового года Театральный центр "Космос" и мультицентр "Контора пароходства" разместили на экранах города послания жителям. С 20 декабря фразы появились на пересечениях центральных улиц и остановках.

С 20 по 26 декабря на рекламных экранах Тюмени будут транслироваться обращения к жителям о внимании к себе, своему внутреннему миру, желаниям и эмоциям. Акция стартовала в нескольких районах города одновременно. Фразы появились на пересечении центральных улиц и остановках: экраны на пересечении улиц Мельникайте-Малыгина, Республики-Профсоюзная, Ленина-Первомайская, М. Горького-Советская и других. А также на остановках в центре города: "Цветной бульвар", "Центральный рынок", "Сельскохозяйственная академия", "Областная библиотека", "Первомайская", "Даудельная", "Администрация города Тюмени".

Этой коллаборацией молодежные пространства "Космос" и "Контора пароходства" говорят о том, что важно прислушиваться к себе и своим желаниям. В современном мире людям не хватает согласованности с собой и умения отдыхать. Акция является частью новогоднего проекта "Будь" от молодежных пространств Тюменской области. Подробная афиша со всеми мероприятиями на сайте moi-portal.ru, а также под хэштегом #будьсобой2022