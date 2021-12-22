Моор: все тюменские школы оснащены тревожными кнопками

Правительство Тюменской области прилагает все усилия по увеличению безопасности в школах, среди принятых дополнительных мер - стопроцентное оснащение учреждений системами передачи тревожных сообщений, заявил губернатор Александр Моор в эфире прямой линии.

Во вторник в течение дня в большинстве школ прошла эвакуация школьников, силовики ситуацию не комментировали, вечером глава региона пояснил, что эвакуация была проведена в связи с поступившей информации о минировании.

"Губернатор отметил, что уверен, что сигналы все ложные. Но есть определенные регламенты, в которых четко прописано, как реагировать на такие сообщения. Эвакуировать всех, как и действовали руководители школ, в которые пришли анонимные письма. Губернатор уточнил, что правоохранительные органы принимают все меры, чтобы установить личности злоумышленников", - говорится в сообщении Информационного центра правительства Тюменской области.