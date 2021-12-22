Каждый маленький тюменец с сахарным диабетом получит аппарат непрерывного мониторинга глюкозы

19:12 21 декабря 2021
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Каждый нуждающийся маленький пациент с сахарным диабетом в Тюменской области получит аппарат непрерывного мониторинга глюкозы, сообщил губернатор Александр Моор в ходе прямой линии.

Глава региона подчеркнул, что вопросы лекарственного обеспечения детей с сахарным диабетом держит на личном контроле. С учетом стоимости аппаратов непрерывного мониторинга глюкозы в год на одного ребенка необходимо порядка 250 тысяч рублей.

“Для многих родителей эта сумма зачастую неподъемная величина. Поэтому надо оперативно представить мне решение о выделении средств из областного бюджета, чтобы обеспечить каждого маленького пациента аппаратом непрерывного мониторинга. Это надо сделать быстро и эффективно,” - поручил губернатор департаменту здравоохранения Тюменской области.

Трансляция прямой линии губернатора в YouTube:

Теги: Александр Моор , дети , диабет , здравоохранение
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