Каждый маленький тюменец с сахарным диабетом получит аппарат непрерывного мониторинга глюкозы

Каждый нуждающийся маленький пациент с сахарным диабетом в Тюменской области получит аппарат непрерывного мониторинга глюкозы, сообщил губернатор Александр Моор в ходе прямой линии.

Глава региона подчеркнул, что вопросы лекарственного обеспечения детей с сахарным диабетом держит на личном контроле. С учетом стоимости аппаратов непрерывного мониторинга глюкозы в год на одного ребенка необходимо порядка 250 тысяч рублей.

“Для многих родителей эта сумма зачастую неподъемная величина. Поэтому надо оперативно представить мне решение о выделении средств из областного бюджета, чтобы обеспечить каждого маленького пациента аппаратом непрерывного мониторинга. Это надо сделать быстро и эффективно,” - поручил губернатор департаменту здравоохранения Тюменской области.

Трансляция прямой линии губернатора в YouTube: