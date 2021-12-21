Среди вакцинированных коронавирусом заразились лишь 2,5 % тюменцев

Не более 2,5% от общего числа привитых заболевают COVID-19, а вакцинировались полностью в регионе уже 909 тысяч взрослых жителей региона, сообщил в ходе прямой линии губернатор Тюменской области Александр Моор.

Глава региона напомнил что любая вакцинации не дает 100-процентной защит от болезней, но значительно снижает риск осложнений. "Смертельные случаи при заболевании COVID-19 среди вакцинированных, к сожалению, тоже есть, но не более 0,03% от числа полностью привитых. В подобных случаях речь идет о тяжелых сопутствующих заболеваниях, отягощенном анамнезе или преклонном возрасте", - сообщил губернатор.