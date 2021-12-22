В Тюмени в футбол сыграют роботы

10:01 22 декабря 2021
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Региональный чемпионат по робофутболу пройдет сегодня в детском технопарке "Кванториум" в Тюмени. 

За звание лучших конструкторов будут бороться по две команды из гимназии №49, технопарка "Кванториум" города Тюмени и Ялуторовска.

На турнире юные инженеры представят автономных роботов-футболистов, созданных с использованием элементов искусственного интеллекта и компьютерного зрения. В поединках примут участие по 2 оператора от 10 до 17 лет 2 робота от каждой команды – вратарь и нападающий.

Основная работа проведена ребятами до соревнований. С помощью программирования школьники научили своих роботов игре в настоящий футбол. По итогам матчей можно будет судить об уровне подготовки юных программистов. сооьбщили в ДТиС "Пионер".

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