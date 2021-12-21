Маленькие тюменцы получат подарки от Почты России и Фонда защиты детей

Почта России и Фонд защиты детей отправят новогодние подарки детям, находящимся в социально-реабилитационном центрах Ишима, Тобольска, в доме социальной реабилитации семей и детей "Борки" и детском психоневрологическом доме-интернате в селе Успенка.

Среди подарков – энциклопедии, художественная литература, сказки, журналы, развивающие игры, наборы для поделок и игрушки. Несколько посылок с книгами, напечатанными по системе Брайля, предназначены для слепых детей. Некоторые дети-инвалиды по запросу своих семей получат теплую одежду, сообщили в пресс-службе Почты РФ.

Всего в этого году Почта России отправит более 1 200 благотворительных посылок с новогодними подарками от Фонда защиты детей. Их получат воспитанники 1 000 детских домов во всех 85 регионах нашей страны и 200 детей-инвалидов с Дальнего Востока, которые находятся на домашнем обучении. Все расходы по отправке груза Почта берет на себя. Это вторая подобная совместная акция Почты России и Фонда защиты детей. В прошлом году перед новым годом партнеры отправили более 1 000 посылок с книгами для библиотек детских домов.