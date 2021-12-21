Заболеваемость ОРВИ в Тюменской области превысила эпидпорог на 36 %

Заболеваемость населения нашего региона ОРВИ и гриппом за прошлую неделю увеличилась на 6,8% по сравнению с предыдущей неделей и на 36% выше недельного эпидемического порога, сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

Заболеваемость детей от 0до 14 лет выросла на 9% (в 6 раз снизились темпы прироста заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детей по сравнению с предыдущей неделей).

На прошлой неделе в регионе зарегистрированы вирусы гриппа А (H3N2), а также вирусы не гриппозной этиологии.