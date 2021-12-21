Тюменцам предлагают подключиться к онлайн-флешмобу #НовогодниеОкна

Тюменцам предлагают поделиться новогодним настроением, празднично украсив окна окна квартир, домов, офисов и школ, а заодно и поучаствовать во всероссийской акции, которая проходит как онлайн-флешмоб.
Чтобы присоединиться к акции, нужно с 20 по 30 декабря с помощью рисунков, картинок, надписей украсить окна, сфотографировать их и разместить в соцсетях фото с хэштегом #НовогодниеОкна, #НовогодниеОкна72, #Новыйгодвкаждыйдом, и описанием новогодних семейных традиций, воспоминаний из детства и другими тематическими текстами и стихами.
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